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Макгрегор отреагировал на желание Масвидаля завершить его карьеру

Конор Макгрегор назвал бойца UFC Хорхе Масвидаля неудачником за слова в свой адрес

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на недавнее интервью американца Хорхе Масвидаля, который озвучил желание завершить карьеру ирландца. Об этом сообщает MMA Fighting.

33-летний боец прокомментировал слова Масвидаля, назвав его неудачником. Американец неоднократно говорил о готовности подраться с Макгрегором. Ранее 28 июня он публично усомнился в том, что ирландец согласится на бой с ним. Масвидаль добавил, что смог бы завершить карьеру Макгрегора в спорте в их очной встрече в октагоне.

Макгрегор не выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) с лета 2021-го. В третьем поединке против Дастина Порье он получил травму и уступил техническим нокаутом. Желание провести бой против ирландца в его первом поединке после возвращения уже выразили экс-чемпион Bellator Майкл Чэндлер, а также шведский боец Хамзат Чимаев.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Таких же успехов он достиг в Великобритании под эгидой Cage Warriors.

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