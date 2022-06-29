Макгрегор отреагировал на желание Масвидаля завершить его карьеру
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на недавнее интервью американца Хорхе Масвидаля, который озвучил желание завершить карьеру ирландца. Об этом сообщает MMA Fighting.
33-летний боец прокомментировал слова Масвидаля, назвав его неудачником. Американец неоднократно говорил о готовности подраться с Макгрегором. Ранее 28 июня он публично усомнился в том, что ирландец согласится на бой с ним. Масвидаль добавил, что смог бы завершить карьеру Макгрегора в спорте в их очной встрече в октагоне.
Макгрегор не выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) с лета 2021-го. В третьем поединке против Дастина Порье он получил травму и уступил техническим нокаутом. Желание провести бой против ирландца в его первом поединке после возвращения уже выразили экс-чемпион Bellator Майкл Чэндлер, а также шведский боец Хамзат Чимаев.
Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Таких же успехов он достиг в Великобритании под эгидой Cage Warriors.