В Литве призвали обеспечить сухопутный коридор до Смоленска через Москву

Депутат литовского сейма потребовал сухопутный коридор в Смоленск через Москву

Депутат литовского сейма Матас Малдейкис призвал обеспечить сухопутный коридор до Смоленска через Москву. Таким образом он отреагировал на претензии России из-за ограничения транзита в Калининградскую область. Пост Малдейкиса опубликован в Twitter.

«В ответ на претензии России в Калининграде мы требуем полного доступа к исконным литовским землям в Смоленске через этот сухопутный коридор», — написал депутат, прикрепив карту, на которой коридор проходит через Москву.

Литва объявила о прекращении транзита товаров в Калининградскую область с 18 июня. Причиной были названы санкции Европейского союза, введенные против Москвы за специальную военную операцию на территории Украины. Под ограничения попала продукция из чугуна и стали, топливо для реактивных двигателей, сигары и парфюмерия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала Вильнюсу болезненные ответные меры.

В начале июня депутат Государственной Думы Евгений Федоров внес в нижнюю палату российского парламента законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики».

Малдейкис после этого заявил, что если Госдума отменит признании независимости республики, то Литва расторгнет Поляновский договор XVII века и потребует вернуть Смоленск.