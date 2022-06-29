Бывший вратарь сборной России высказался о русофобии в США

Бывший вратарь сборной России Нигматуллин заявил, что не ощущает русофобии в США

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России по футболу Руслан Нигматуллин, проживающий в Майами, высказался об отношении к русским в США. Об этом сообщает Vprognoze.ru.

По словам игрока, в конце февраля обстановка стала напряженной, но потом все нормализовалось. «Я никак не ощущаю какой-то русофобии. Да и надо сказать, что россияне и украинцы здесь общаются между собой вполне нормально», — заявил Нигматуллин.

Он также отметил, что не разговаривает со знакомыми американцами о ситуации на Украине. «Я никогда не любил обсуждать политику, это все знают», — отметил вратарь.

27 июня на вопрос о русофобии в Германии ответил российский вратарь «Байера» Андрей Лунев. Футболист подчеркнул, что в Леверкузене доброжелательно относятся как к нему, так и к его семье.

Нигматуллин в составе «Локомотива» стал чемпионом России в 2004 году. Он также дважды завоевывал титул, выступая за «Спартак».