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«Переименовавший» Кузбасс в КуZбасс губернатор попал под санкции

Великобритания ввела санкции против губернатора Кемеровской области Цивилева

Фото: Kremlin Pool / globallookpress.com

«Переименовавший» Кузбасс в КуZбасс губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попал под санкции Великобритании. О введении соответствующих мер сообщается в распространенном в среду, 29 июня, заявлении МИД Соединенного Королевства.

Под ограничения, предполагающие запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения, также подпал и первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

В марте Цивилев решил «переименовать» регион и добавить в название букву Z. Также политик назвал санкции окном возможностей и благом для России. «Они убрали всю свою идеологию, которая распространялась через интернет. И это значит, что мы можем доносить свои ценности: о важности семьи, уважения к старшим», — пояснил губернатор.

Ранее стало известно, что Британия ввела санкции против российского миллиардера Владимира Потанина. В публикации указывается, что Потанин, располагая вторым по размеру состоянием в России, продолжает «поддерживать режим [президента Владимира] Путина».

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Виктория Кондратьева
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