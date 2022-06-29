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Трусова рассказала о занятиях стрип-пластикой

Российская фигуристка Алекандра Трусова заявила, что занимается стрип-пластикой для себя

Фото: Yohei Osada / globallookpress.com

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о занятиях стрип-пластикой. Ее слова привел «Матч ТВ».

18-летняя серебряная призерка Олимпийских игр призналась, что давно хотела попробовать себя в данном направлении. Она объяснила публикацию видео с занятий. По словам Трусовой, выложить пост в социальных сетях ей посоветовала тренер. «Вроде бы всем понравилось, но я делала это для себя», — добавила Трусова.

В апреле стало известно, что стрип-пластикой занимается и другая российская фигуристка — Евгения Медведева. 22-летняя спортсменка допустила совместный танец с Трусовой.

На Олимпиаде в Пекине российская фигуристка Александра Трусова завоевала серебро в индивидуальном турнире. На ее счету две бронзы чемпионата Европы и бронза чемпионата мира. Спортсменка тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

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