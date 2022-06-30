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В России потребовали от Болгарии отменить решение о высылке дипломатов

Посольство России в Болгарии потребовало от Софии отменить решение о высылке дипломатов

Фото: Valentina Petrova / AP

Официальная София должна отменить решение о высылке 70 сотрудников российской дипмиссии, поскольку оно провокационно и подрывает отношения между сторонами. Такое требование опубликовано в Telegram-канале посольства России в Болгарии.

Диппредставительство также предупредило о чрезвычайно тяжелых последствиях для отношений между странами в том случае, если Болгария не пойдет на уступки.

София решила выслать российских дипломатов из страны 28 июня, объяснив это тем, что россиян подозревают в шпионаже. Москва полностью опровергла эти обвинения. В МИД России пообещали, что Москва ответит на этот шаг.

Президент Болгарии Румен Радев при этом заявил, что не знает, почему София решила выслать российских дипломатов из страны. Болгарский лидер не смог назвать причины объявления 70 российских дипломатов в республике персонами нон грата.

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Виктория Кондратьева
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