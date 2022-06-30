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Просмотр дочери Тутберидзе в Федерации фигурного катания США объяснили

Связь просмотра россиян Дэвис и Смолкина в США с возможной сменой гражданства опровергли

Фото: Ma Ning / Globallookpress.com

Просмотр российского танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в Федерации фигурного катания США не связан с возможной сменой гражданства спортсменов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Существует определенная договоренность, что Диана и Глеб покажут свои программы специалистам и тренерам местной федерации. Тем более что пока спортсмены планируют оставаться работать в Неваде, а совершать частые перелеты из США в Россию на данный момент для них будет достаточно проблематично», — объяснил источник. Он отметил, что благодаря этому пара сможет претендовать на участие во внутриамериканских соревнованиях по специальному приглашению.

29 июня сообщалось, что 30 июня пара пройдет просмотр в Федерации фигурного катания США. Ранее появилась информация о том, что Дэвис перейдет в сборную США. Однако мать спортсменки, заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опровергла эту информацию о планах дочери.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Также на счету пары серебро чемпионата России и бронза первенства страны среди юниоров.

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