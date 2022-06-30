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В Кремле отреагировали на решение НАТО увеличить военную помощь Украине

Песков заявил, что решение НАТО увеличить помощь Украине нагнетает ситуацию

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Планы стран НАТО увеличить экономическую, военную и гуманитарную помощь Украине только нагнетают ситуацию на континенте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Таким образом представитель Кремля отреагировал на решение НАТО увеличить объемы поддержки Киева, о чем 30 июня заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Песков также подчеркнул, что ни на саммите «семерки», ни на саммите Североатлантического альянса Россия ни разу не слышала о призывах к миру. По его словам, НАТО «является ничем иным, как механизмом конфронтации».

Ранее 29 июня лидеры стран Североатлантического альянса приняли стратегическую концепцию, согласно которой Россия признана наибольшей угрозой для безопасности входящих в объединение государств.

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Константин Лысяков
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