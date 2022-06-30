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Спорт

Роналду заинтересовал еще один клуб

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заинтересовал «Рому»

Фото: Mutsu Kawamori / Globallookpress.com

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заинтересовал еще один клуб — итальянскую «Рому». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Бывший игрок «Ромы» и «Ювентуса» Анджело Ди Ливио заявил, что, по его данным, римляне стали претендентом на португальца. «Клуб пытается совершить сделку по переходу Роналду. О трансфере могут объявить 7 июля», — отметил он.

25 июня сообщалось, что Роналду заинтересовал лондонский «Челси». Отмечалось, что встречу с представителем игрока Жорже Мендешем провел новый владелец «аристократов» Тодд Боэли.

24 июня стало известно, что Роналду раскритиковал работу МЮ на трансферном рынке. Согласно информации Metro, форвард готов покинуть клуб, если ситуация не изменится.

Роналду вернулся в «Юнайтед» в августе 2021 года. Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и пятикратным победителем Лиги чемпионов: четыре титула он выиграл в составе мадридского «Реала».

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