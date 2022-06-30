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Врач назвал опасный народный метод лечения солнечных ожогов

Дерматолог Ибрагимов: сметана на обгоревшей коже может вызвать инфекцию

Фото: Collins Lesulie / Unsplash

Мазать обгоревшую кожу сметаной опасно, предупредил дерматолог Григорий Ибрагимов. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что многие люди стараются лечить ожоги народными методами, которые могут вызвать инфекцию.

Врач назвал народные рецепты лечения солнечных ожогов не только бесполезными, но и вредными для здоровья. «Многие бросаются мазать кожу сметаной, кефиром, ряженкой и даже йогуртом. Но в их состав входят молочная кислота и лактобактерии. Они способны усиливать раздражение и воспаление кожи. А при сильном ожоге и вовсе могут привести к заражению кожного покрова бактериальной инфекцией», — предостерег Ибрагимов.

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Врач добавил, что многие стараются выбрать для лечения ожогов сметану пожирнее, что только усугубляет ситуацию, так как на коже образуется плотная пленка, которая мешает выходу излишков жира из тканей. В результате ожог проникает глубже, провоцирует отек мягких тканей и грозит вызвать инфекцию, предупредил он.

Ранее врач отделения экстренной помощи Эдуард Аребьев назвал страшные последствия нелеченых ожогов. Эксперт отметил, что ожоги (термические, химические, электрические и лучевые) коварны, они приносят не только физическую боль, но и возможность появления длительной нетрудоспособности, инвалидности и даже ведут к смерти.

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Вера Владзиевская
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