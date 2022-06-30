Врач назвал опасный народный метод лечения солнечных ожогов

Дерматолог Ибрагимов: сметана на обгоревшей коже может вызвать инфекцию

Мазать обгоревшую кожу сметаной опасно, предупредил дерматолог Григорий Ибрагимов. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что многие люди стараются лечить ожоги народными методами, которые могут вызвать инфекцию.

Врач назвал народные рецепты лечения солнечных ожогов не только бесполезными, но и вредными для здоровья. «Многие бросаются мазать кожу сметаной, кефиром, ряженкой и даже йогуртом. Но в их состав входят молочная кислота и лактобактерии. Они способны усиливать раздражение и воспаление кожи. А при сильном ожоге и вовсе могут привести к заражению кожного покрова бактериальной инфекцией», — предостерег Ибрагимов.

Врач добавил, что многие стараются выбрать для лечения ожогов сметану пожирнее, что только усугубляет ситуацию, так как на коже образуется плотная пленка, которая мешает выходу излишков жира из тканей. В результате ожог проникает глубже, провоцирует отек мягких тканей и грозит вызвать инфекцию, предупредил он.

Ранее врач отделения экстренной помощи Эдуард Аребьев назвал страшные последствия нелеченых ожогов. Эксперт отметил, что ожоги (термические, химические, электрические и лучевые) коварны, они приносят не только физическую боль, но и возможность появления длительной нетрудоспособности, инвалидности и даже ведут к смерти.

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