Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Защита приговоренного к казни в ДНР марокканца подала апелляцию

Адвокат приговоренного к казни в ДНР марокканца Саадуна подала кассационную жалобу

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Защита приговоренного к казни в Донецкой народной республике (ДНР) марокканского наемника Брагима Саадуна подала апелляцию на решение суда. Об этом заявила адвокат марокканца Елена Веснина, передает ТАСС.

«Да, я подала (апелляцию)», - сказала Веснина.

Отмечается, что жалоба приостановит вступление приговора в отношении Сааудуна в силу.

9 июня Верховный суд ДНР вынес смертный приговор в отношении воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемников Шона Пиннера, Эйдена Аслина и Саадуна Брагима. Иностранцев признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти, а также совершении преступления группой лиц.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В России заявили об оказавшейся под вопросом смертной казни британцев в ДНР
Роспотребнадзор напомнил об опасностях кондиционеров
Питающегося через трубку ученого на последней стадии рака отправили в СИЗО
Оценены потери российских миллиардеров с начала года
Защита приговоренного к казни в ДНР марокканца подала апелляцию
Глава СКР предложил ограничить показ насилия и реалити-шоу на телевидении
Экс-участница «Ранеток» рассказала о сумме гонораров солисток группы
Посол России пригрозила Болгарии закрытием российской дипмиссии
Власти сообщили подробности о выживавшем 10 дней после крушения Ан-2 россиянине
С фабрики IKEA перед продажей захотели уволить половину сотрудников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.