Защита приговоренного к казни в ДНР марокканца подала апелляцию

Адвокат приговоренного к казни в ДНР марокканца Саадуна подала кассационную жалобу

Защита приговоренного к казни в Донецкой народной республике (ДНР) марокканского наемника Брагима Саадуна подала апелляцию на решение суда. Об этом заявила адвокат марокканца Елена Веснина, передает ТАСС.

«Да, я подала (апелляцию)», - сказала Веснина.

Отмечается, что жалоба приостановит вступление приговора в отношении Сааудуна в силу.

9 июня Верховный суд ДНР вынес смертный приговор в отношении воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемников Шона Пиннера, Эйдена Аслина и Саадуна Брагима. Иностранцев признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти, а также совершении преступления группой лиц.