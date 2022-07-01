Власти сообщили подробности о выживавшем 10 дней после крушения Ан-2 россиянине

Глава Якутии заявил о доставке в Якутск выживавшего 10 дней после крушения Ан-2 пассажира

Россиянина, выживавшего 10 дней после крушения Ан-2 в Якутии, доставят в Якутск на вертолете. Такие подробности в своем Telegram-канале сообщил глава региона Айсен Николаев.

«Спасатели сообщили, что находившийся на борту Павел Кривошапкин жив! Это самое настоящее чудо. Сейчас его на вертолете транспортируют в Якутск, где будет оказана вся необходимая помощь», — написал он.

О пропаже в Якутии самолета Ан-2, следовавшего по маршруту Ус Хатын — Вертикальный — Ус Хатын стало известно 21 июня. На его борту находились три человека.

1 июля на склоне горы в Кобяйском улусе обнаружили обломки воздушного судна. На месте крушения самолета спасатели нашли тела двух погибших. Выживший пассажир Ан-2, 36-летний Павел Кривошапкин, сам вышел к спасателям.