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Хоккеист сборной России столкнулся с угрозой лишения свободы

Вратарю сборной России Ивану Федотову грозит до двух лет лишения свободы

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вратарю сборной России по хоккею Ивану Федотову грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва на службу в армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник агентства отметил, что вопросом будущего голкипера занимается представитель Федерации хоккея России (ФХР). Федотову могут вменить статью 328 УК РФ, несмотря на его выступления в составе ЦСКА.

В клубе Национальной хоккейной лиге (НХЛ) «Филадельфия Флайерс», где Федотов должен был продолжить карьеру, ранее отреагировали на произошедшее. В команде заявили, что намерены изучить ситуацию.

О задержании Федотова сотрудниками военкомата стало известно 1 июля. Хоккеистом заинтересовалась военная прокуратура, которая посчитала его уклонистом.

25-летний Федотов с 2021 года выступал за ЦСКА. В апреле он объявил о том, что в новом сезоне присоединится к «Филадельфия Флайерс».

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