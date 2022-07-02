Хоккеист сборной России столкнулся с угрозой лишения свободы

Вратарю сборной России Ивану Федотову грозит до двух лет лишения свободы

Вратарю сборной России по хоккею Ивану Федотову грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва на службу в армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник агентства отметил, что вопросом будущего голкипера занимается представитель Федерации хоккея России (ФХР). Федотову могут вменить статью 328 УК РФ, несмотря на его выступления в составе ЦСКА.

В клубе Национальной хоккейной лиге (НХЛ) «Филадельфия Флайерс», где Федотов должен был продолжить карьеру, ранее отреагировали на произошедшее. В команде заявили, что намерены изучить ситуацию.

О задержании Федотова сотрудниками военкомата стало известно 1 июля. Хоккеистом заинтересовалась военная прокуратура, которая посчитала его уклонистом.

25-летний Федотов с 2021 года выступал за ЦСКА. В апреле он объявил о том, что в новом сезоне присоединится к «Филадельфия Флайерс».