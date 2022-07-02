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Теннисистов попросили разумнее тратить деньги на питание на Уимблдоне

Игроков Уимблдона попросили разумнее относиться к деньгам, которые выделяются им на еду

Фото: Susan Mullane / AP

Организаторы Уимблдона попросили игроков и тренеров разумнее относиться к деньгам, которые выделяются им на еду. Об этом сообщает издание iNews.

Отмечается, что каждый теннисист ежедневно получает 90 фунтов стерлингов. Спортсмены могут потратить эти средства в ресторанах на территории турнира. Также половину данной суммы получает один тренер из команды.

По информации источника, некоторые представители пытаются потратить все деньги на питание. Так, один тренер за раз взял 27 бутылок йогурта. После этого теннисистам разослали письмо с просьбой рассудительнее использовать получаемые деньги.

20 апреля стало известно об отстранении российских теннисистов от Уимблдона. В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение лишить турнир рейтинговых очков.

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