Сроки окончания спецоперации после взятия под контроль ЛНР оценили

Депутат Бородай исключил окончание спецоперации после взятия под контроль ЛНР

Переход под контроль российских сил всей территории Луганской народной республики (ЛНР) — это лишь один из промежуточных этапов специальной военной операции на Украине. Сроки окончания боевых действий в беседе с «Лентой.ру» оценил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Александр Бородай.

«Луганская народная республика освобождена, это важное и знаковое событие. Но это одно из событий в череде тех, которыми ознаменована специальная военная операция. Цели ее обозначены, и она далеко не завершена. Она будет продолжаться. Цели остались те же, которые были провозглашены Российской Федерацией, никто от них не отступает. Этот этап важный, знаковый, символический, но всего лишь один этап», — сказал парламентарий.

После установления контроля над территорией ЛНР российские силы не намерены прекращать спецоперацию, утверждает Бородай.

Я вас уверяю, что после этого ничего не закончится Александр Бородай депутат Госдумы

«Территории республик Донбасса были в значительной степени оккупированы, причем ЛНР в самой большой степени. Территория ЛНР в силу тактических соображений освобождена первой. По сути, мы имеем дело с частью одного большого события, которое называется постепенным, сложным, непростым, но разгром донбасской группировки противника», — заключил он.

Ситуация в ЛНР

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об «освобождении» ЛНР.

Вооруженные силы России совместно с народной милицией ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и некоторыми близлежащими населенными пунктами, наиболее крупные из которых Белогоровка, Белая Гора, Новодружеск и Малорязанцево.

«Общая площадь освобожденных за последние 24 часа территорий составила 182 квадратных километра», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Ранее стало известно, что украинские военные оказались полностью заблокированы в котле Лисичанска.

2 июля о взятии Лисичанска — последнего города ЛНР, подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ), — сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он рассказал, что подразделения союзных войск находятся в центре города.