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Спорт

В Федерации хоккея России сделали заявление о задержании Федотова

Федерация хоккея России обратилась в госорганы для выяснения подробностей дела Федотова
Иван Федотов

Иван Федотов. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сделал заявление о задержании вратаря Ивана Федотова. Его слова приводятся в Telegram-канале организации.

Третьяк рассказал, что ФХР обратилась в государственные органы для выяснения подробностей дела 25-летнего спортсмена. Он подчеркнул, что федерация следит за ситуацией с Федотовым, касающейся его службы в армии.

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Хоккеиста Федотова отправили в учебную часть ВМФ.Игрок хотел перейти в НХЛ, но его задержали за уклонение от службы
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Ранее 4 июля стало известно, что Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота (ВМФ) России. Отмечалось, что хоккеист пробудет там до сентября.

Федотова задержали 1 июля по подозрению в уклонении от службы в армии. Он был доставлен в военкомат, где у него случился приступ гастрита. Ситуация развивалась на фоне недавнего заключения контракта игрока с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс». Ранее он представлял московский ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина.

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