В Госдуме объяснили важность установления контроля над всей ЛНР

Депутат Новиков назвал установление контроля над всей ЛНР важным событием для спецоперации

Установление контроля над всей территорией Луганской народной республики (ЛНР) стало одним из важных событий в череде процессов, которые происходят во время специальной военной операции на Украине. Об этом «Ленте.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«У специальной операции, которую Россия сейчас проводит, в том числе в Донбассе, есть несколько заявленных целей — это денацификация и демилитаризация Украины, а также обеспечение безопасности Луганской и Донецкой народных республик (ДНР). Они были признаны Российской Федерацией, Москва взяла на себя определенные обязательства по гарантии их независимости и статуса. Поскольку часть территорий Луганской и Донецкой народных республик находилась под контролем вооруженных формирований, неподконтрольных Донецку и Луганску, очищение от этих формирований является очень важным событием», — объяснил парламентарий.

При этом о завершении спецоперации говорить еще рано. По словам Дмитрия Новикова, российские силы еще не до конца выполнили задачи.

Фиксируя факт освобождения Луганской народной республики, мы не можем зафиксировать факт окончания военных действий, потому что это не одно и то же Дмитрий Новиков депутат Госдумы

«Подразделения официального Киева могут наносить удары, в частности в приграничной полосе. Что касается юрисдикции Луганска, то он установил контроль над всей той территорией, на которую по референдуму и должна распространяться эта юрисдикция в соответствие с его нормативными актами и Конституцией. Событие важное, это часть важных событий в общей цепочке происходящих процессов. Предстоит восстановить многое, наладить мирную жизнь. Сейчас для этого создано много предпосылок», — заключил депутат.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об «освобождении» территории Луганской народной республики.

«В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки [Вооруженных сил Украины] в Горском котле, в районах Лисичанска и Северодонецка. Взято под контроль 25 населенных пунктов», — заявил глава военного ведомства.