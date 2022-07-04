Непомнящий заявил, что пытался играть в шахматы, а не на победу на турнире претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о победе на турнире претендентов. Его цитирует РИА Новости.

«Как я себя сейчас чувствую? Традиционный ответ — не знаю… На этом турнире я больше пытался играть в шахматы, чем играть на победу. Это важно», — заявил он. Шахматист добавил, что ему посчастливилось не играть слишком долгие партии.

5 июля Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов в Мадриде. Он лидирует в общем зачете и за один матч до конца соревнований имеет в активе девять очков.

Непомнящий получил право сыграть с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону. Россиянин попытается взять реванш за поражение в декабре 2021 года.

Тогда Карлсен переиграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5. Поражение российского гроссмейстера в решающем матче чемпионата мира стало крупнейшим с 1993 года.