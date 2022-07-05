Российский волейболист оценил отношение к себе в Польше

Российский волейболист Вячеслав Тарасов заявил, что не сталкивался с негативом в Польше

Российский волейболист Вячеслав Тарасов, выступавший за польский клуб «Бельско-Бяла», оценил отношение местных жителей к себе. Его цитирует «Чемпионат.com».

34-летний игрок отметил, что не сталкивался с негативным отношением в Польше из-за своей национальности. «Все зависит от человека. Я сам не усугубляю ситуацию, не начинаю людям доказывать точку зрения», — заявил он.

Тарасов выступал за «Бельско-Бяла» в сезоне-2017/2018, а также присоединился к клубу в начале сезона-2020/2021. В апреле 2021-го он отправился в катарский «Эр-Райян» на правах аренды.

В России Тарасов выступал за ряд клубов. В частности, он защищал цвета «Нева-Центр», «Локомотив-Изумруд», «Кузбасс».

25 июня российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков высказался об отношении к себе со стороны американцев в последние месяцы. «Никакого давления со стороны американской общественности я не ощутил. Проводил ли клуб какие-то меры по защите российских игроков? У нас было все хорошо», — заявил хоккеист.