Призыв хоккеиста Федотова в армию оценили фразой «автомат тяжелее клюшки»

Трефилов посоветовал призванному в армию Федотову запомнить, что автомат тяжелее клюшки

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов оценил призыв хоккеиста национальной команды Ивана Федотова в армию. Его слова приводит ТАСС.

«Пусть Иван запомнит, что АКМ [автомат Калашникова модернизированный] тяжелее клюшки, а полное обмундирование солдата тяжелее хоккейной формы, даже вратарской», — такой фразой отреагировал он. Специалист посоветовал 25-летнему голкиперу включить мозги и подумать, почему так получилось.

Ранее бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили предостерег Федотова от употребления алкоголя в армии. «Думаю, что в военной команде ему не позволят так поступить и обяжут соблюдать дисциплину», — заметил 81-летний эксперт.

Голкипера сборной России задержали 1 июля за уклонение от службы. Ситуация развивалась на фоне заключения Федотовым контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». Ранее он защищал цвета столичного ЦСКА.