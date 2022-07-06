Хоккеиста Федотова предостерегли от употребления алкоголя в армии

Бывший футболист Анзор Кавазашвили посоветовал хоккеисту Федотову не пить алкоголь в армии

Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили оценил призыв хоккеиста Ивана Федотова в армию. Об этом сообщает РИА Новости.

Ветеран отечественного футбола посоветовал 25-летнему спортсмену всерьез отнестись к ситуации. Он предостерег его от употребления алкоголя в армии и посоветовал не оставлять тренировки. «Думаю, что в военной команде ему не позволят так поступить и обяжут соблюдать дисциплину», — выразил надежду 81-летний эксперт.

Ранее стало известно, что Федотов находится в госпитале при Минобороны из-за обострения гастрита. 4 июля он был отправлен в учебную часть в Северодвинске.

Голкипера сборной России задержали 1 июля за уклонение от службы. Федотов был доставлен в военкомат, где ему стало плохо. Ситуация развивалась на фоне заключения Федотовым контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». Ранее он защищал цвета столичного ЦСКА.