Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Названы четыре продукта для быстрого засыпания

Нутрициолог Добрич сообщила, что бананы и орехи помогают от бессонницы

Фото: سجايا 16.6s / Unsplash

Правильное питание по вечерам способствует быстрому засыпанию и улучшает качество ночного отдыха, сообщила нутрициолог, доктор медицинских наук Паула Добрич. Четыре продукта с таким эффектом она назвала в беседе с изданием Eat This, Not That!

По словам Добрич, быстрее заснуть помогают бананы и орехи. Это объясняется тем, что в них содержится большое количество витамина В6 и магния, которые успокаивают нервную систему и способствуют расслаблению организма.

Материалы по теме:
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье» Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье»Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
14 апреля 2017
Из жизни травоядных Семь знаменитостей, про которых не подумаешь, что они — веганы
Из жизни травоядныхСемь знаменитостей, про которых не подумаешь, что они — веганы
10 марта 2016

Также Добрич порекомендовала всем, кто испытывает трудности с засыпанием, присмотреться к ягодам годжи. Исследования свидетельствуют, что горсть этих плодов содержит высокую концентрацию мелатонина, который помогает справиться с бессонницей. Похожим эффектом обладает и стакан теплого молока, выпитый перед сном, отметила специалистка.

Ранее врач-диетолог Ольга Лушникова назвала способ избежать ночных перееданий, которые приводят к нарушению сна и не дают мозгу восстановиться. По словам специалистки, в первую очередь нужно правильно выбрать время для ужина.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
В Совфеде ответили на призыв ФРГ запустить «Северный поток-2»
Стало известно о подготовке России к военным учениям в Латинской Америке
Москвичам раскрыли программу празднования Дня семьи
Россияне заинтересовались одним типом жилья в Сочи
«Смотрящего» по Коми отправили под суд за руководство преступным сообществом
Названы признаки поддельных продуктов в магазинах
Возмущенный мужчина ударил полицейского сосиской
Названа дата запуска работы на отбитом у ВСУ заводе «Азот»
Раскрыт модельный ряд обновленного «Москвича»
Россияне заработали десятки миллионов на чужих квартирах и попали в тюрьму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.