Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В США оценили возможную передачу Украине словацких МиГ-29

The Drive: словацкие МиГ-29 могут использоваться Украиной для полетов и запчастей

Фото: KGyST / Wikimedia

Истребители МиГ-29 советского производства, которые Словакия может передать Украине, могут использоваться украинской стороной для полетов и в качестве запасных частей. Согласно оценке американского издания The Drive, это лучше, чем если бы МиГ-29 просто «увядали на земле в Словакии».

Издание отмечает, что Братислава согласилась передать МиГ-29 Киеву в обмен на обещание Праги патрулировать воздушное пространство Словакии истребителями JAS-39C Gripen.

В настоящее время Братислава располагает 11 одноместными МиГ-29АС и двухместными МиГ-29УБС, которые прошли модернизацию в середине 2000-х годов, получив новые радиостанции, многофункциональный дисплей и оборудование для опознавания (систему «свой-чужой»).

The Drive пишет, что словацкие истребители на Украину могут быть доставлены в разобранном виде.

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022

Ранее в июле премьер-министр Словакии Эдуард Хегер допустил, что страна может поставить Украине свои истребители МиГ-29 и танки.

В июне Словакия попросила Чехию об охране своего воздушного пространства.

В том же месяце обозреватель Forbes Дэвид Экс заметил, что Воздушные силы Украины вернули в строй истребитель МиГ-29 из состава расформированной пилотажной группы «Украинские соколы».

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на призыв победить Россию на поле боя фразой «пусть попробуют»
Канцлер Германии ответил немцам на призыв завершить санкции против России
Путин призвал к общенациональной поддержке Вооруженных сил России
Надаль снялся с полуфинала Уимблдона
В России предложили ограничить переплату по кредитам
Путин назвал побочный эффект начала спецоперации
Шольц высказался об угрозе банкротства для Германии
Светлана Лобода объявила о гастролях по Европе и США
Кардиолог оценил опасность физической нагрузки в жару
Путин заявил о достижении конечной цели СВО в любом случае
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.