Скандальный отель у Кремля переименовали

В Москве пятизвездочный отель Four Seasons у Кремля переименовали в Legend of Moscow

Пятизвездочный отель Four Seasons, расположенный недалеко от московского Кремля, переименовали в Legend of Moscow. Об этом сообщили сотрудники гостиницы, пишет РИА Новости.

Отмечается, что ранее московский отель исчез из поисковой выдачи на главном сайте канадского бренда Four Seasons. «Исчезновение московского отеля Four Seasons с сайта бренда связано с его новым названием. Из-за технических особенностей необходимо было провести изменения. Сейчас у нас новый сайт, но мы остаемся частью бренда Four Seasons», — пояснил представитель отеля. В пресс-службе добавили, что Four Seasons приостановил прямое управление своими отелями в России — гостиницы бренда в Москве и Петербурге продолжат работать независимо от компании.

В 2017 году отель Four Seasons у Кремля был замешан в скандале — там устроил стрельбу бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов. За два выстрела в потолок на территории гостиницы нарушителю назначили штраф в 500 тысяч рублей, а также изъяли у него пистолет.

В сентябре 2021 года в скандальный отель вложился основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Инвестиционный фонд Cascade Investment, принадлежащий бизнесмену, выкупил 23,8 процента акций сети на сумму 2,21 миллиарда долларов.