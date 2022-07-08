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Абэ перестал подавать признаки жизни

Kyodo: медики зафиксировали у бывшего премьер-министра Японии Абэ клиническую смерть

Фото: Jorge Silva / Reuters

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ перестал подавать признаки жизни, медики снова зафиксировали клиническую смерть политика. Об этом сообщает агентство Kyodo News.

О покушении на Абэ стало известно утром 8 июля. Мужчина сзади выстрелил в политика, который проводил предвыборное уличное выступление и ранил его в грудь. Бывший премьер упал на землю, позже был госпитализирован с огнестрельным ранением шеи и груди. Позже действующий премьер Фумио Кисида сообщил, что Абэ жив, но находится в тяжелом состоянии.

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Дмитрий Сотак
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