Захарова назвала террористом подозреваемого в покушении на Абэ

МИД России назвал покушение на бывшего премьера Японии актом терроризма

Подозреваемый в покушении на бывшего премьер-министра Японии является террористом, этому акту нет и не может быть никакого оправдания. Так трагедию с японским политиком прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявление ведомства опубликовано на официальном сайте.

«Убеждены, что те, кто планировали и совершили это чудовищное преступление, понесут должную меру ответственности за данный акт терроризма, которому нет и не может быть оправдания. Надеемся, что врачи сделают все возможное для спасения его жизни», — говорится в сообщении ведомства.

Захарова назвала Абэ выдающимся политическим деятелем и отметила его усилия по нормализации российско-японских отношений. Она пожелала ему скорейшего выздоровления и сил его семье и близким.

О покушении на Абэ стало известно утром 8 июля. Мужчина сзади выстрелил в политика, который проводил предвыборное уличное выступление, и ранил его в грудь. Бывший премьер упал на землю, позже был госпитализирован с огнестрельным ранением шеи и груди. Позже действующий премьер Фумио Кисида сообщил, что Абэ жив, но находится в тяжелом состоянии.

Ранее японские СМИ сообщили, что подозреваемый в покушении 41-летний Тэцуя Ямагами с 2003 по 2005 год проходил военную службу в морских Силах Самообороны Японии, его род занятий в настоящий момент остается неизвестным. Позже полиция сообщила, что в его доме проведен обыск. Сам преступник заявил, что был недоволен политикой Абэ и желал его убить.