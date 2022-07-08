В России сочли возможной отставку лидера еще одной страны в Европе

Сенатор Совфеда Цеков счел возможной отставку Шольца с поста канцлера Германии

Сенатор Совфеда Сергей Цеков считает, что возможной отставку канцлера Германии Олафа Шольца из-за экономических последствий, спровоцированных санкциями против России. В разговоре с «Лентой.ру» российский политик добавил, что другие европейские страны могут задуматься над смягчением давления на Россию.

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил немцам на призыв завершить санкции против России. Он заявил в эфире телеканала ZDF, что рестрикции продлятся столько, сколько нужно для поддержки Киева. Таким образом он ответил на вопрос телеведущей о том, что почти половина граждан ФРГ (47 процентов) выступает за скорейшее снятие ограничений и разрешение конфликта на Украине, возможно, за счет территориальных уступок на юге и востоке со стороны украинских властей.

«Мы все являемся свидетелями кризиса в Европе, — сказал Цеков. — Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — это тоже знак, ведь Британия — самая активная страна в плане поддержки Украины и санкционного давления на Россию. Схожие процессы сейчас идут и в других странах, в том числе, в Германии. Не исключаю, что Шольца тоже скоро отправят в отставку».

Сенатор объяснил, что это будет связано не только с поддержкой Германией Украины, но и с антироссийскими санкциями, которые оказались болезненными для экономики самой ФРГ.

«Все это будет происходить на наших глазах и не столь длительное время. Это серьезный звонок и для других стран о смягчении антироссийской политики», — заключил Цеков.

Ранее канцлер Германии заявил, что немцам необходимо настроиться на продолжительные сложности в экономике Германии, связанные с инфляцией, высокими ценами на электроэнергию, дефицитом товаров из-за сбоев в цепочках поставок.

Синдром отмены: Россия



