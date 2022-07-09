Судно с грузами для россиян прибыло на Шпицберген

МИД РФ: судно Норбьерн с грузами для россиян на Шпицбергене прибыло в Баренцбург

Судно «Норбьерн» с грузами для россиян, живущих на Шпицбергене, прибыло в Баренцбург после того, как Москва и Осло договорились о провозе контейнеров. Об этом сообщили в российском Министерстве иностранных дел (МИД).

«Вечером 8 июля судно "Норбьерн" прибыло в Баренцбург на архипелаге Шпицберген», — подтвердили в ведомстве.

Уточняется, что корабль доставил россиянам продукты питания, медикаменты и оборудование, а также некоторую технику и стройматериалы.

«На борту находятся два контейнера с критически важными грузами для обеспечения функционирования ФГУП "Государственный трест "Арктикуголь" и генконсульства России на Шпицбергене, включая продукты, медицинское оборудование, строительные материалы и запасные части для транспортных средств», — рассказали в МИД.

28 июня Норвегия отказалась пропустить грузы для российского шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене, где проживают около 500 человек, через КПП «Стурскуг» на границе стран. Однако 6 июля контейнеры все же пропустили. По словам официального представителя МИД Норвегии Ане Хаавардсдаттер Лунде, корабли не могли войти в порт Шпицбергена из-за санкций.