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Боярский прокомментировал победу «Зенита» в Суперкубке России

Михаил Боярский заявил о восторге от победы «Зенита» над «Спартаком» в Суперкубке России

Фото: Валентина Певцова / «Коммерсантъ»

Народный артист России Михаил Боярский заявил, что победа футболистов петербургского «Зенита» в матче за Суперкубок России вызвала у него чувство восторга. Об этом болельщик сине-бело-голубых рассказал ТАСС.

«Все написано на табло. 4:0 — достаточный аргумент для того, чтобы быть в восторге от прошедшего матча. Испытываю гордость и счастье за то, что наши футболисты самые сильные в стране. Я очень рад за них и всех болельщиков "Зенита"», — рассказал Боярский.

Матч прошел на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В борьбе за трофей петербуржцы разгромили московский «Спартак». Встреча завершилась со счетом 4:0. По итогам матча «Зенит» в третий раз подряд стал обладателем Суперкубка России.

В сезоне-2021/2022 «Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» занял десятое место в Российской премьер-лиге, повторив собственный антирекорд в первенствах страны.

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Марина Совина
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