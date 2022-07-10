Поставки топлива возобновили на ряде заправок Шри-Ланки

Lanka Indian Oil Company сообщила о возобновлении подачи топлива на свои заправки

Нефтекомпания Lanka Indian Oil Company заявила, что с воскресенья возобновляет поставки топлива на свои заправки. Об этом сообщает РИА Новости.

Lanka Indian Oil Company, дочерняя компания IndianOil в Шри-Ланке, является единственной частной нефтяной компанией, которая управляет розничными заправочными станциями в Шри-Ланке​​​.

В компании отметили, что в главном городе острова Тринкомали заправочные станции работают круглосуточно.

9 июля политические активисты начали в Коломбо марш против правительства Шри-Ланки. На улицы столицы вышли тысячи жителей. В результате протестующие сумели прорваться в резиденцию Раджапаксы.

Менее чем за двое суток в отставку подали сразу три ланкийских министра, а также глава правительства. Бывший президент государства Готабай Раджапакса, предволожительно, покинул территорию страны.

Шри-Ланка столкнулась с худшим финансовым кризисом с момента обретения независимости в 1948 году. У страны буквально нет денег, чтобы заплатить за импорт топлива. Поставщики по всему миру отказываются отгружать нефть на Шри-Ланку, поскольку долг Ceylon Petroleum Corporation 23 июня достиг 700 миллионов долларов.