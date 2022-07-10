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Госдума на внеочередном заседании рассмотрит вопросы поддержки граждан

ТАСС: Госдума на внеочередном заседании может рассмотреть вопросы поддержки граждан

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

Госдума на внеочередном заседании может рассмотреть меры поддержки граждан, в понедельник 11 июля Совет ГД сформирует повестку, в которую войдут в том числе вопросы экономики и социальный сферы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Думе.

«Совет Госдумы завтра сформирует повестку пленарного заседания, на котором будут рассмотрены вопросы развития экономики и поддержки граждан», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что правительство за последние две недели внесло ряд подобных инициатив, часть из них требует скорейшего рассмотрения.

Ранее источники РИА Новости сообщили, что Госдума на внеочередном заседании может вынести на обсуждение законопроекты о мерах помощи экономики. Собеседник агентства отмечал, что экстраординарных вопросов не ожидается.

10 июля стало известно, что Госдума может собраться на внеочередное пленарное заседание 15 июля. Отмечалось, что такая необходимость вызвана «накопившимися вопросами, требующими неотложного решения». В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы.

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Марина Совина
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