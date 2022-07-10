Оценена вероятность поддержки Саудовской Аравией санкций после визита Байдена

Политолог Межуев: Саудовская Аравия не станет объединяться с США против Москвы

Попытки президента США Джо Байдена во время визита в Саудовскую Аравию договориться о поддержке антироссийских санкций саудитами с малой вероятностью будут успешными. Цели поездки американского лидера в беседе с «Лентой.ру» оценил политолог, кандидат философских наук Борис Межуев.

Вместе против России и Китая

Планы Вашингтона объединиться с Эр-Риядом в противостоянии России и Китаю политолог назвал беспрецедентным фактом.

Зачем он [Джо Байден] это делает? Чтобы завысить ставки своего визита, показать Саудовской Аравии, что от успеха или не успеха этих переговоров будет многое зависеть в ее отношениях с США Борис Межуев политолог

«Отношения развиваются плохо, Саудовская Аравия и другие страны [Персидского] залива не присоединились к санкциям. История с убийством журналиста Джамаля Хашогги в турецком посольстве Саудовской Аравии была таким кейсом, который ожесточил американское общественное мнение против [наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда] бен Салмана, с которым придется встречаться. В результате американцы не смогли надавить на страны ОПЕК, в частности, на Саудовскую Аравию, чтобы они присоединились к [антироссийским] санкциям и увеличили добычу нефти для снижения цен. В результате этого санкционная политика вышла боком для самих Соединенных Штатов», — сказал он.

Будущее отношений Вашингтона и Эр-Рияда

Саудовская Аравия не станет объединяться с США против Москвы и Пекина из-за плохих отношений с американскими властями, а именно — с демократической партией, считает Борис Межуев.

Взаимодействие у стран [Персидского] залива с демократической партией очень низкое Борис Межуев политолог

«Удастся мало. Саудовская Аравия более чем кто-либо ждет смены демократической партии на республиканскую. Более удобного партнера, чем [экс-президент США] Дональд Трамп, у Саудовской Аравии не было. Байден сделал все, чтобы ухудшить отношения. Перспективы договориться низкие. Видимо, он [Байден] будет доказывать, что, если Саудовская Аравия не присоединится к санкциям, будет навеки потеряна дружба с коллективным Западом. Я не уверен, что Саудовская Аравия в это поверит. Он завышает ставки, показывает, что этот визит имеет стратегическое значение, но я не уверен, что другая сторона бросится в объятия», — объяснил политолог.

Последствия для России

У США слишком мало рычагов давления на Саудовскую Аравию. При этом такая политика Байдена играет на руку российским властям, уверен Борис Межуев.

«Для нас администрация Байдена выгодна тем, что она ссорится с другими не западными странами. То, что он поссорился с монархиями [Персидского] залива, — это удивительная удача. Когда [экс-президент США Рональд] Рейган ударил по Советскому Союзу, он в первую очередь договорился с этими странами об увеличении добычи и снижении цен на нефть, что фактически привело к банкротству СССР и необходимости взятия кредитов. Тут он ничего сделать не может. Приход республиканцев в этом смысле для России очень опасен», — заключил специалист.

Джо Байден заявил, что предстоящий визит в Саудовскую Аравию необходим для прямого взаимодействия стран против России и победы в конкурентной борьбе с Китаем. По его мнению, Эр-Рияд — это одна из сторон, которая может повлиять на результат такого противостояния.