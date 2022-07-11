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Спорт

Российский теннисист отреагировал на информацию об участии в договорных матчах

Теннисист Аслан Карацев заявил, что не слышал об информации об участии в договорных матчах

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российский теннисист Аслан Карацев отреагировал на обвинения в участии в договорных матчах. Его слова приводит Metaratings.ru.

Спортсмен заявил, что не слышал об этой информации. «Не знаю, о чем вы говорите», — сказал он журналистам.

10 июля ZDF сообщил, что Карацева подозревают в участии в договорных матчах. Россиянину, а также грузинскому теннисисту Николозу Басилашвили за сдачу матчей предлагал деньги их тренер Егор Яцюк. Предполагается, что россиянин замешан в пяти подобных матчах.

Карацев является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в Токио в миксте. Россиянин играл в паре с Еленой Весниной. На турнире «Большого Шлема» наивысшим достижением теннисиста является полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2021 году.

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