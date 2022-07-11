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Эрдоган призвал Путина снять вето с резолюции Совбеза ООН

Эрдоган призвал президента России Путина одобрить проект резолюции по Сирии в Совбезе ООН
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Presidential Press Office / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обратил внимание на важность продления механизма трансграничной помощи Сирии. Об этом сообщила пресс-служба администрации турецкого лидера в Twitter.

Сирия стала темой для разговора лидеров двух стран из-за вето, которое российская сторона в Совбезе ООН наложила на проект резолюции Норвегии и Ирландии по Сирии о продлении на год действия КПП «Баб-эль-Хава» для трансграничной доставки гумпомощи в страну. Эрдоган призвал снять вето и одобрить гуманитарный проект.

Согласно предыдущей резолюции, которая была принята год назад, одним из условий для продления работы КПП было наращивание поставок гуманитарной помощи через линии соприкосновения по территории Сирии, а не из-за границы. Россия неоднократно за прошедший год указывала, что это условие не выполняется.

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Дмитрий Сотак
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