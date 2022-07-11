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В Госдуме назвали цель упрощенной выдачи гражданства России украинцам

Депутат Журова объяснила защитой упрощенную выдачу гражданства России всем украинцам

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Указ о предоставлении российского гражданства в упрощенном порядке всем гражданам Украины позволит Москве защитить несогласных с политикой официального Киева, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Цель такого решения она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Однозначно, что это рассчитано на тех, кому тяжело мириться с режимом, или они боятся, что к ним могут быть применены неадекватные действия

Светлана Журовадепутат Госдумы

«Плюс могут быть люди, которые сочувствуют, которые поддерживают все, что происходит с нашей стороны. И мы знаем, чем для них может это закончится, как к ним отнесутся. Они должны иметь какую-то защиту. Возможно, кто-то хочет и имеет возможность здесь (в России — прим. «Ленты.ру») остаться», — сказала парламентарий.

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Президент России Владимир Путин подписал указ, который дает право жителям Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) оформить российское гражданство в упрощенном порядке. Процедура предусматривает сокращение срока проживания в России до подачи заявления на гражданство — до года и менее.

С заявлением на получение российского паспорта также могут обратиться лица без гражданства, но имеющие миграционную карту, разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника госпрограммы о добровольном переселении.

Пребывание на военной службе не должно быть основанием для отказа предоставлять гражданство, говорится в документе.

Жители ДНР и ЛНР имеют право на упрощенное получение российского гражданства еще с 2019 года. В мае 2022 года эту возможность получили жители Запорожской и Херсонской областей.

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Варвара Кошечкина
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