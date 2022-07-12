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Участники Rage Against the Machine выступили против запрета абортов

Группа Rage Against the Machine во время концерта высказалась против запрета абортов

Фото: Rob Grabowski / AP

Участники американской рок-группы Rage Against the Machine выступили против запрета абортов. Об этом сообщает The Independent.

Во время концерта в Ист-Трое, штат Висконсин, музыканты высказались против запрета на процедуру при помощи экранов, размещенных на сцене.

«Принудительные роды в стране, которая является единственной богатой страной в мире без гарантированного оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком на национальном уровне. Принудительные роды в стране, где у чернокожих рожениц материнская смертность в два-три раза выше, чем у белых рожениц. Принудительные роды в стране, где насилие с применением огнестрельного оружия является причиной номер один смертности среди детей и подростков. Отмените Верховный суд», — говорилось в тексте, который транслировался на экранах.

Постановление по прецедентному делу «Роу против Уэйда», согласно которому федеральные власти гарантируют права, касающиеся абортов, было вынесено 24 июня. В дальнейшем права на аборты будут определяться штатами, если Конгресс не примет никаких мер. Активисты возмущены таким решением, поскольку почти половина штатов приняла или примет законы, запрещающие аборты, в то время как другие приняли строгие меры, регулирующие эту процедуру.

24 июня сотни людей выстроились у здания Верховного суда США в Вашингтоне. Многие из них держали транспаранты с лозунгами «Безопасные аборты для всех», «Мое тело — мой выбор», «Аборты спасают жизни».

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Марина Погосян
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