В США оценили возможности российской армии вернуть Аляску

Popular Mechanics: у росссийской армии нет возможностей вернуть Аляску

В настоящее время у России нет военных возможностей вернуть Аляску, проданную США в 1867 году за 7,2 миллиона долларов. Об этом пишет американский журнал Popular Mechanics.

Издание уверяет, что Тихоокеанский флот России располагает всего четырьмя устаревающими большими десантными кораблями, которые в лучшем случае способны перевезти на полуостров одну бригаду из нескольких тысяч человек.

Журнал оценил, что даже в случае, если России удастся перебросить на Аляску шесть тысяч солдат, она столкнется с высокотехнологичной американской армией США.

«Совершенно новая 11-я воздушно-десантная дивизия армии США дислоцируется на Аляске, и, хотя она полностью не укомплектована, две имеющиеся в ее распоряжении боевые бригады обладают значительной ударной мощью и способностью быстро развертываться с помощью самолетов и вертолетов», — говорится в публикации.

В журнале напоминают, что в настоящее время на Аляске находятся 36 истребителей пятого поколения F-22 Raptor и 54 самолета F-35 Lightning II, которые «легко превзошли бы российские истребители, бомбардировщики и транспортные самолеты, а затем потопили бы стареющий российский боевой флот».

В июле спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Соединенные Штаты должны всегда помнить, что России «есть, что возвращать, к примеру, Аляску».