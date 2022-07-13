Еврокомиссия опровергла сообщения о переговорах с Россией по Калининграду

Мамер: между Евросоюзом и Россией не было переговоров по транзиту товаров в Калининград

Официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о переговорах с российской стороной по транзиту товаров в Калининград.

«Между Евросоюзом (ЕС) и Россией не было переговоров по вопросу, о котором вы говорите, вопреки сообщениям, которые вы цитируете», — подчеркнул Мамер.

Ранее сообщалось, что Европейский союз и Россия договорились о транзите грузов в Калининград. Источники с российской стороны рассказали «Известиям», что Брюссель предоставил документ, который «полностью удовлетворил» Москву. В нем, в частности, указывалось, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями РФ.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока нет окончательных договоренностей по вопросу о транзите грузов в Калининградскую область. Он призвал всех «набраться терпения» и дождаться окончательного решения по вопросу транзита.

Литва присоединилась к новым санкциям Евросоюза и прекратила транзит санкционных товаров в Калининград 18 июня. Как сообщил глава региона Антон Алиханов, под санкции попадает большой перечень товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

В Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что страна не нарушает транзит, а лишь исполняет санкции ЕС. Там отметили, что через литовскую территорию в сторону Калининграда и дальше продолжается перевозка пассажиров и товаров, на которые не распространяется режим санкций.