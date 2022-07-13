Кремль отреагировал на возможные кадровые перестановки в российском кабмине

Пресс-секретарь Песков отказался комментировать возможные кадровые перестановки в кабмине

В Кремле не станут заранее комментировать кадровые перестановки, которые возможно могут произойти в кабмине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его реакцию приводит ТАСС.

Песков объяснил свой отказ журналистам тем, что Кремль «никогда кадровые дела не анонсирует». «Мы по факту сообщаем о подписанных президентом указах. И не будем анонсировать и сейчас ничего», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Накануне сообщалось, что вице-премьер России Юрий Борисов в ближайшее время может уйти в отставку.

Информацию о том, что Борисов покинет свой пост, РБК подтвердил собеседник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), федеральный чиновник и экс-чиновник правительства.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы фракций обсудили с руководителем Минпромторга России Денисом Мантуровым его утверждение на пост вице-премьера.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в правительстве страны увеличивается число вице-премьеров. Теперь у председателя правительства России будет 11 заместителей вместо 10. Документ вступает в силу с момента его подписания.