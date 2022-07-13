Военкор рассказал о кураторе гаубиц М777 и охране из 100 спецназовцев ВСУ

Военкор Коц заявил, что расчетами американских гаубиц М777 командуют инструкторы из США

Расчетами 155-миллиметровых американских гаубиц М777 командуют инструкторы из США. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

По его словам, об этом стало известно после того, как военные Луганской народной республики (ЛНР) обнаружили уничтоженное оружие под Лисичанском.

«Расчет был накрыт в зоне ожидания, где украинские артиллеристы пополняли боезапас», — заявил Коц. Военкор также рассказал, что, по словам местных жителей, гаубицы охраняли около 100 спецназовцев Вооруженных сил Украины (ВСУ), а курировал расчеты чернокожий инструктор.

Как сообщает разведка, куратор гаубиц — гражданин США, при этом неизвестно, являлся ли он кадровым военным или отставным инструктором, заключил Коц.

Ранее сообщалось, что бойцы Луганского корпуса Народной милиции ЛНР захватили американскую гаубицу М777, известную под названием «три топора». Видео с уничтоженной и брошенной техникой публиковало также Минобороны России.