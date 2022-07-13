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Москва призвала к расследованию после слов экс-советника Трампа о госпереворотах

Захарова назвала фактом для расследования слова экс-советника Трампа о госпереворотах

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Москва призвала к расследованию после слов экс-советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона о планировании госпереворота за рубежом. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат назвала признание Болтона фактом для расследования. «Это факт для международного расследования», — заявила она.

Ранее Захарова отметила, что заявлений, подобных признанию бывшего советника Болтона в планировании государственных переворотов за рубежом, раньше от госчиновников не звучало. По ее словам, это требует реакции и разбора. «Так, чтобы своими словами смачно и абсолютно нагло человек, облеченный властью в течение многих лет и при различных президентах, сказал, что он занимался планированием государственных переворотов за рубежом, я не припомню», — сказала она.

Бывший посол США в ООН и экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон признался, что он принимал участие в планировании госпереворотов за рубежом. По его словам, противостояние оппозиции в Венесуэле окончилось неудачей. Политик отметил, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп недостаточно компетентен, чтобы осуществить «тщательно спланированный государственный переворот».

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Анжелика Бережная
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