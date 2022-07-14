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NASA выразило надежду на перекрестные полеты с Россией к МКС

NASA выразило надежду на заключение соглашения с Россией о перекрестных полетах к МКС

Фото: Reuters

Заместитель руководителя программы NASA на МКС Дана Вайгл заявила, что американское аэрокосмическое агентство рассчитывает на скорое подписание договора с Россией о перекрестных полетах к Международной космической станции (МКС), пишет РИА Новости.

Вайгл выразила надежду на заключение соглашения с Россией и отметила, что документ проходит последние стадии подготовки.

«Надеемся, что мы довольно близки к завершению работы над соглашением. Оно находится на финальных стадиях оценки в NASA и "Роскосмосе"», — подчеркнула она.

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Марина Совина
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