NASA выразило надежду на перекрестные полеты с Россией к МКС

NASA выразило надежду на заключение соглашения с Россией о перекрестных полетах к МКС

Заместитель руководителя программы NASA на МКС Дана Вайгл заявила, что американское аэрокосмическое агентство рассчитывает на скорое подписание договора с Россией о перекрестных полетах к Международной космической станции (МКС), пишет РИА Новости.

Вайгл выразила надежду на заключение соглашения с Россией и отметила, что документ проходит последние стадии подготовки.

«Надеемся, что мы довольно близки к завершению работы над соглашением. Оно находится на финальных стадиях оценки в NASA и "Роскосмосе"», — подчеркнула она.