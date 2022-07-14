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В Кремле оценили признание Северной Кореей независимости ДНР и ЛНР

Песков заявил, что в Кремле позитивно оценили признание КНДР независимости ДНР и ЛНР

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Кремле позитивно оценили признание Северной Кореей независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об это заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля также подчеркнул, что сигналов о признании ДНР и ЛНР от других стран «пока нет».

13 июля КНДР объявила о признании независимости республик Донбасса. Пхеньян передал соответствующую ноту российской стороне. Кроме того, постоянный представитель Северной Кореи при ОНН Ким Сон заявил о полной поддержке позиции России по ДНР и ЛНР.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на признание республик жесткой реакцией.

В свою очередь, сенатор Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал Северную Корею настоящим другом России. По его мнению, Москве нужно и дальше развивать отношения с Пхеньяном. «Когда случаются проблемы, понятно, кто настоящий друг, а кто друг по названию», — подчеркнул политик.

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Константин Лысяков
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