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Спорт

Российский хоккеист рассказал о пользе выступлений в США

Российский хоккеист Илья Коновалов рассказал, что выступления в США пошли ему на пользу

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Вратарь московского хоккейного клуба «Динамо» Илья Коновалов поделился впечатлениями от выступлений в Американской хоккейной лиги (АХЛ) за «Бейкерсфилд». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам игрока, сезон в Северной Америке пошел ему на пользу, так как он узнал многое о системе игры и научился быстрее принимать решения. «Многое почерпнул для себя в США, в плане быта тоже, вырос как личность, это поможет мне в будущем», — рассказал российский хоккеист.

20 июня бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин назвал причину переезда в США. Спортсмен заявил, что ему нравится климат Майами.

26 мая серебряный призер Олимпийских игр 1998 года в парном катании Анжелика Крылова рассказала, почему вернулась из США в Россию. Спортсменка заявила, что в Америке ей не хватало общения на русском языке и культурной жизни.

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Алексей Гусев
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