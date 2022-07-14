Российский хоккеист рассказал о пользе выступлений в США

Российский хоккеист Илья Коновалов рассказал, что выступления в США пошли ему на пользу

Вратарь московского хоккейного клуба «Динамо» Илья Коновалов поделился впечатлениями от выступлений в Американской хоккейной лиги (АХЛ) за «Бейкерсфилд». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам игрока, сезон в Северной Америке пошел ему на пользу, так как он узнал многое о системе игры и научился быстрее принимать решения. «Многое почерпнул для себя в США, в плане быта тоже, вырос как личность, это поможет мне в будущем», — рассказал российский хоккеист.

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