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Захарова назвала враньем слова Блинкена об удержании украинцев Россией

Захарова назвала враньем заявления Блинкена о насильственном удержании украинцев Россией

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала враньем слова госсекретаря США Энтони Блинкена о насильственном удержании в стране 1,6 миллиона украинцев, у которых якобы забирают документы и выдают российские паспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это вранье», — заявила дипломат, отметив, что невозможно представить, как можно насильно дать паспорт.

Ранее Блинкен заявил, что Россия насильно удерживает на своей территории до 1,6 миллиона украинских граждан, у которых забрали паспорта и выдали российские документы. В ответ официальный представитель МИД назвала слова госсекретаря «медицинским случаем».

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Анжелика Бережная
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