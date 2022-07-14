Захарова назвала враньем слова Блинкена об удержании украинцев Россией

Захарова назвала враньем заявления Блинкена о насильственном удержании украинцев Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала враньем слова госсекретаря США Энтони Блинкена о насильственном удержании в стране 1,6 миллиона украинцев, у которых якобы забирают документы и выдают российские паспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это вранье», — заявила дипломат, отметив, что невозможно представить, как можно насильно дать паспорт.

Ранее Блинкен заявил, что Россия насильно удерживает на своей территории до 1,6 миллиона украинских граждан, у которых забрали паспорта и выдали российские документы. В ответ официальный представитель МИД назвала слова госсекретаря «медицинским случаем».