Россиянам назвали главное преимущество объединения ПФР и ФСС

Сенатор Святенко назвала главным преимуществом объединения ПФР и ФСС цифровизацию

Объединение Пенсионного фонда России (ПРФ) и Фонда социального страхования (ФСС) упростит россиянам получение услуг. Об этом «Ленте.ру» рассказала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко и назвала главным преимуществом нового органа — единого Фонда пенсионного и социального страхования — цифровизацию.

«Мы находимся сейчас в переходном периоде. Для тех, кому оказываются услуги, формально ничего не изменится на данном этапе. Но, конечно, будет определенное удобство, связанное с тем, что там управленческий аппарат будет меньше. Например, инвалид получает пенсию по инвалидности в Пенсионном фонде, а средства реабилитации — в Фонде социального страхования. Сейчас [это можно будет сделать] одним кликом, что называется. Гражданину не нужно ходить в два фонда и писать заявления, а все можно будет сделать одним кликом на портале госуслуг», — объяснила сенатор.

Единый Фонд пенсионного и социального страхования начнет свою работу 1 января 2023 года. Он будет создан путем преобразования Пенсионного фонда и присоединения к нему Фонда социального страхования. Это позволит сократить средства на содержание аппарата, утверждает Святенко. Она также добавила, что система будет более ориентирована на интересы граждан.

То, что будет экономия, — это факт Инна Святенко сенатор

«Сама информационная система, которая будет выплачивать социальные гарантии для граждан, будет в проактивном режиме. Вспомним, как в период ковида все автоматически без заявлений получали по десять тысяч [рублей] на детей», — отметила член верхней палаты российского парламента.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования 14 июля. Сроки выплат пенсий и пособий останутся прежними, отмечал Минтруд. Средства, которые освободятся после оптимизации расходов, пойдут на увеличение размера выплат, уточнял заместитель главы ведомства Андрей Пудов, передает РИА Новости.

Реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы.