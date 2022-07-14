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Захарова оценила требования посольства США к американцам покинуть Украину

Мария Захарова ответила на призыв посольства США к своим гражданам покинуть Украину
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила требования посольства США к американцам покинуть Украину в своем Telegram-канале.

Как напомнила Захарова, американское посольство призвало своих граждан немедленно покинуть страну, а также избегать массовых скоплений людей и публичных мероприятий. По мнению посольства, американцы «могут стать военными целями для русских».

«Посольство США на Украине забыло добавить, что киевскому режиму Вашингтон передает американское оружие, использование которого провоцирует продление конфликта и гибель людей», — добавила представитель МИД.

Ранее Мария Захарова назвала «туповатыми смешками на задней парте» нежелание западных стран видеть неонацизм на Украине. Она также упрекнула в неонацизме и самих европейцев.

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Марина Совина
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