Мария Захарова ответила на призыв посольства США к своим гражданам покинуть Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила требования посольства США к американцам покинуть Украину в своем Telegram-канале.

Как напомнила Захарова, американское посольство призвало своих граждан немедленно покинуть страну, а также избегать массовых скоплений людей и публичных мероприятий. По мнению посольства, американцы «могут стать военными целями для русских».

«Посольство США на Украине забыло добавить, что киевскому режиму Вашингтон передает американское оружие, использование которого провоцирует продление конфликта и гибель людей», — добавила представитель МИД.

Ранее Мария Захарова назвала «туповатыми смешками на задней парте» нежелание западных стран видеть неонацизм на Украине. Она также упрекнула в неонацизме и самих европейцев.