Захарова оценила требования посольства США к американцам покинуть Украину
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила требования посольства США к американцам покинуть Украину в своем Telegram-канале.
Как напомнила Захарова, американское посольство призвало своих граждан немедленно покинуть страну, а также избегать массовых скоплений людей и публичных мероприятий. По мнению посольства, американцы «могут стать военными целями для русских».
«Посольство США на Украине забыло добавить, что киевскому режиму Вашингтон передает американское оружие, использование которого провоцирует продление конфликта и гибель людей», — добавила представитель МИД.
Ранее Мария Захарова назвала «туповатыми смешками на задней парте» нежелание западных стран видеть неонацизм на Украине. Она также упрекнула в неонацизме и самих европейцев.