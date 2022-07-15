100-летний фанат боулинга раскрыл секрет своего долголетия

WCSC-TV: 100-летний Гарри Беркес назвал отказ от алкоголя и курения секретом долголетия

Отметивший 100-летний юбилей за любимой игрой житель США раскрыл секрет своего долголетия. Об этом сообщает WCSC-TV.

Гарри Беркес из Сидар-Рапидс, штат Айова, отметил знаменательный день, выбив три страйка подряд в одном из боулинг-клубов родного города. «В боулинге есть какая-то особая теплота, которой нет в других видах спорта. Это как будто мой второй дом», — заявил юбиляр.

Беркес увлекся боулингом в 10 лет и по-прежнему остается преданным фанатом любимой игры. Мужчина принимает участие в соревнованиях сезонных лиг, где играет по три раза в неделю. На просьбу назвать причины своего долголетия американец ответил, что полностью отказался от алкоголя и курения еще в юности. «Я это все попробовал, но одного раза мне хватило», — заявил он.

Мужчина также сказал, что собирается заниматься боулингом до тех пор, пока сможет держаться на ногах. «Я играю и ради поддержания формы, и ради общения. Это неотъемлемая часть меня», — сказал Беркес.

Ранее сообщалось, что 100-летний житель Великобритании устал от безделья на пенсии. Дэвид Флакер из Эдинбурга устроился работать в благотворительную лавку при хосписе.