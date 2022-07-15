Раскрыты подробности создания Россией своего эталонного сорта нефти

ЦБ участвует в создании Россией своего эталонного сорта нефти

ЦБ рассказал об участии в создании национального нефтяного эталона, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Банк России работает над системой национальных индексов, которые смогут заменить зарубежные ценовые показатели, раскрыли подробности там. «Ключевым и наиболее надежным источником информации для формирования индикаторов регулятор считает рыночную стоимость товаров, которая определяется по результатам сделок на биржах и в торговых системах (организованные торги)», — добавили в ЦБ.

Ранее Bloomberg узнал, что Россия планирует создать свой эталонный сорт нефти, чтобы нивелировать попытки западных стран ограничить доходы от продажи этого сырья на мировом рынке.

По информации агентства, ключевые министерства России, нефтедобытчики и Центробанк планируют начать торговлю нефтью на национальной платформе в октябре. Это происходит на фонте того, что страны G7 обсуждают установку ценовых ограничений на российскую нефть в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель.