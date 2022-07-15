Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Раскрыты подробности создания Россией своего эталонного сорта нефти

ЦБ участвует в создании Россией своего эталонного сорта нефти

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

ЦБ рассказал об участии в создании национального нефтяного эталона, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Банк России работает над системой национальных индексов, которые смогут заменить зарубежные ценовые показатели, раскрыли подробности там. «Ключевым и наиболее надежным источником информации для формирования индикаторов регулятор считает рыночную стоимость товаров, которая определяется по результатам сделок на биржах и в торговых системах (организованные торги)», — добавили в ЦБ.

Brent от TradingView

Ранее Bloomberg узнал, что Россия планирует создать свой эталонный сорт нефти, чтобы нивелировать попытки западных стран ограничить доходы от продажи этого сырья на мировом рынке.

По информации агентства, ключевые министерства России, нефтедобытчики и Центробанк планируют начать торговлю нефтью на национальной платформе в октябре. Это происходит на фонте того, что страны G7 обсуждают установку ценовых ограничений на российскую нефть в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Киев сообщил о получении первой партии американских РСЗО M270
В Ростовской области расстреляли семью из пяти человек
Россиянка разозлилась на мать с деменцией и случайно забила ее до смерти
Назван размер скидки при продаже «вторички» в условиях низкого спроса в Москве
Дикие слоны убили пять человек
Юрий Борисов встретился с руководством «Роскосмоса»
Составлен рейтинг стран по сделкам с недвижимостью в Москве
После расстрела семьи в Новошахтинске возбудили уголовное дело
Педиатр напомнила о способах заражения детей вшами и перечислила методы лечения
Следователи засекретили дело о взятках российского прокурора
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.