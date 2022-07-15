В России продлили режим ограничения полетов на юге страны

В аэропортах Краснодара и Анапы до 24 июля продлили режим ограничения полетов

В России на юге страны — в аэропортах Анапы и Краснодара — продлили режим временного ограничения полетов до 24 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропортов.

Отмечается, что аэропорт Сочи продолжит работать в штатном режиме.

Впоследствии стало известно, что Росавиация до 24 июля 2022 года 03:45 (мск) также продлила режим временно ограничения полетов еще в девять авиагаваней страны. Речь идет об аэропортах Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В ведомстве ранее посоветовали авиаперевозчикам производить перевозки в города на юге России альтернативными маршрутами, в частности, используя воздушные гавани Волгограда, Минеральных Вод, Москвы, Сочи и Ставрополя.

В начале июля эксперт по туризму, владелец турагентства Майя Котляр рассказала, что южные регионы страны из-за закрытия аэропортов потеряют около половины отдыхающих в 2022 году. По ее словам, в прошлые годы в туристический сезон на юге России отдыхали порядка 12 миллионов туристов, теперь речь пойдет про 5-6 миллионов.